O treinador português Abel Ferreira, que levou o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores, admitiu neste domingo ter tido uma proposta muito vantajosa para deixar o clube, mas que recusou.

O treinador declarou ainda que sairá pelo próprio pé quando sentir que é um problema para o clube, mas acredita ainda ter trabalho para fazer.

«Não foi sondagem, foi uma oferta de 2,5 milhões de euros. Era quanto me pagavam para eu sair do Palmeiras. Mas tenho trabalho para fazer no clube, o Palmeiras é um estilo de vida. Enquanto me sentir bem aqui, vou continuar. Quando for problema, deixa de ser problema no dia seguinte, não vai haver problema nenhum. Quando sentir que sou um problema no clube, assim como recusei as ofertas para sair, saio com meus próprios pés», começou por dizer após o triunfo do ‘Verdão’ sobre o Sport.

«Aqui vocês são oito e 80. Hoje és o maior, amanhã és uma porcaria. E nós não. Nós sabemos o que queremos, o que temos que fazer, ainda é muito cedo. Isto é uma maratona. Só vou olhar para a tabela no último jogo», acrescentou, citado pela ESPN Brasil.