Em fase encaminhada de negociação com o Wolverhampton, Rúben Semedo, sabe o Maisfutebol, ficou fora da lista de convocados do Olympiakos para o jogo desta quinta-feira frente ao Slovan Bratislava, na fase de qualificação da Liga Europa.



A ausência do central do duelo diante dos eslovacos (1.ª mão) fortalece o indício de uma iminente transferência para o emblema inglês, num negócio a ser intermediado pela Gestifute, tal como o nosso jornal avançou oportunamente.



Nos últimos dias, o internacional português manifestou internamente o desejo de deixar o futebol grego, sobretudo depois do fracasso recente no ataque à fase de grupos da Liga dos Campeões - eliminação frente ao Ludogorets.



Aos 27 anos, Rúben Semedo está no Olympiakos desde 2019/20 e está avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2023.