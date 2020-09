Ídolo do Atlético de Madrid, Paulo Futre acredita que o compatriota João Félix elevará o nível exibicional na segunda época ao serviço do emblema «colchonero», e antecipa até uma “candidatura”, a breve prazo, ao título de melhor jogador do mundo

«A bola é feliz nos pés de Félix. É um génio. Penso que este ano não vamos ver Félix sem tocar na bola dez ou quinze minutos», começou por dizer o antigo jogador, em entrevista ao programa «El Larguero», da Cadena Ser.

Questionado se preferia João Félix ou Ansu Fati, Futre respondeu de forma decidida: «João, João…Calma! O menino do Barça está muito bem, mas quando a bola chega aos pés de João Félix…é distinto. É um fenómeno. Penso que lutará pela Bola de Ouro dentro de pouco tempo.»

«El Portugués» acredita ainda que João Félix pode formar «uma dupla perfeita» com Luis Suárez, e elogiou a forma como o internacional uruguaio apresentou-se na estreia, com dois golos e uma assistência.

«Como se cuida! Parece um miúdo. O que anda a comer?», respondeu Futre, que comentou ainda o regresso de Morata à Juventus de Cristiano Ronaldo.

«No lugar dele teria feito o mesmo. O seu melhor ano foi lá», concluiu.