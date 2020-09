João Félix iniciou a temporada com um golo e uma assistência frente ao Granada, e o presidente do Atlético de Madrid assume que está com expectativas elevadas para 2020/21, até porque vê o jovem português com uma postura diferente.

«Não é o jogador apagado da época passada. É outra pessoa. Mudou muito o estilo e a atitude. Está noutra fase», explicou Enrique Cerezo em entrevista à COPE.

O líder do Atlético falou também da contratação de Luis Suárez, que fez dois golos e uma assistência na estreia, e foi confrontado com a possibilidade de recrutar Lionel Messi daqui a um ano, quando terminar o contrato com o Barcelona. «Com ilusão tudo é possível», respondeu, depois de ter brincado um pouco com o tema.

Cerezo falou também de Edinson Cavani, para garantir que «as circunstâncias não foram as mesmas que existiam com Suárez». «É um jogador fantástico mas são coisas diferentes. Não foi por mim, nem pelo irmão, que não veio para o Atlético», concluiu.