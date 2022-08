José Fonte, aos 39 anos, está próximo de chegar aos 800 jogos na carreira e ainda não está a pensar pendurar as botas. A verdade é que o experiente central português, campeão da Europa em 2016, jogou os últimos 51 jogos do Lille, somando todas as competições, e, e entrevista ao jornal L’Equipe fala dos segredos da sua longevidade e da ambição de vir a ser treinador.

O veterano central está a jogar há vinte temporadas consecutivas, desde que se estreou, como profissional, na equipa B do Sporting, até à atualidade, como titular indiscutível do Lille. «Tenho de fazer o meu trabalho todas as semanas, com sessões duplas, treinar sozinho, à noite, para me manter...», começa por explicar.

Uma longevidade que dá muito trabalho, mas também prazer. «Não pesa muito, é uma coisa que gosto, é um estilo de vida. Não vejo como algo que tenho de fazer. É como beber água! Gosto deste trabalho, não custa muito», acrescenta.

Mesmo nas férias, José Fonte não pode parar. «Eu sei que se parar, vou sentir os meus tendões. E bem. Conheço bem meu corpo. E se parar, assim que começar a pré-temporada, sei que vou ter problemas ao nível do tendão de Aquiles. Isso é o que dá ter quase 800 jogos», explicou.

Aos 39 anos, o central ainda não vê o final da carreira ao fim do túnel, até porque sente que tem a missão de ajudar os mais novos. «Neste momento, não consigo imaginar. Estou a começar a ter a sensação de que vai acontecer. Em um ano, dois anos, três anos, não sei, mas vai acontecer. Mas para dizer a verdade, só penso no próximo jogo», comentou.

O próximo passo pode passar por uma carreira de treinador. «É uma verdadeira opção, tenho a ambição de treinar. Tenho essa coisa em mim de querer ajudar. Gosto de ver os jogadores crescerem, melhorarem. Sei que tenho muita experiência, sei o que posso trazer. Conheço bem o futebol. É algo que quero fazer», disse ainda José Fonte nas páginas do L’Equipe.