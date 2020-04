José Mourinho e três jogadores do Tottenham foram apanhados a quebrar a regra de isolamento social imposta em Inglaterra.

O técnico português foi fotografado a dar treino a Tanguy Ndombélé, acompanhado de duas pessoas cuja identidade não se consegue perceber, enquanto Davinson Sánchez e Ryan Sessegnon foram gravados a correrem juntos. Todos estavam no mesmo parque, em Hadley Common, no norte de Londres.

Refira-se que o governo inglês permite que se faça exercício ao ar livre, desde que estejam acompanhadas por pessoas com quem partilham a mesma casa. Desrespeitar a medida, pode levar a ação da polícia e a multa.

Citado pelo The Guardian, um porta-voz do clube disse que os jogadores foram aconselhados a respeitarem as regras de isolamento social para travar a propagação do novo coronavírus.

«Todos os nossos jogadores foram aconselhados a respeitar o distanciamento social quando se exercitam ao ar livre. Continuaremos a reforçar esta mensagem» disse a fonte dos spurs.

Ora veja: