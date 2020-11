Cristiano Ronaldo saiu lesionado da partida da Juventus em Roma contra a Lazio. Após a partida, o técnico da Vecchia Signora, Andrea Pirlo, esclareceu o problema físico do internacional português.



«O Ronaldo é um jogador fundamental, mas teve um problema no tornozelo. Ficámos satisfeitos com o jogo, trabalhamos para melhorar as nossas ideias e aplicá-las em campo. Infelizmente temos falta de jogadores, mas isso não é desculpa. Jogamos com aqueles que temos disponíveis e continuamos a trabalhar para crescer», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Lembre-se que o capitão da seleção nacional foi rendido por Dybala aos 76 minutos. Ronaldo faz parte dos convocados de Fernando Santos para o particular com Andorra e para os jogos da Liga das Nações contra França e Croácia.