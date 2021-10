Não é a primeira, nem a segunda ou sequer a terceira vez que Antonio Cassano critica Cristiano Ronaldo.

E provavelmente, também não será a última.

Desta vez, o antigo internacional italiano foi confrontado com declarações de Jorge Mendes, empresário do astro português que afirmou que Ronaldo merecia a Bola de Ouro por vir a «provar com o seu trajeto que é o melhor jogador da história do futebol».

Ora, assumido crítico da sede de recordes de Ronaldo, Cassano não foi meigo na análise.

«Chega de comédia: Cristiano Ronaldo o melhor futebolista da história? Não está sequer nos cinco melhores», atirou, dando cinco nomes que considera estarem à frente do português.

«Na minha opinião, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff e Ronaldo Fenómeno estão noutro nível», concluiu, no programa Bobo TV, emitido no Twitch.