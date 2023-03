Rúben Neves, em entrevista à Eleven, revelou que está «extremamente feliz» no Wolverhampton, onde já tem o estatuto de capitão dos lobos, mas também revelou a ambição de voltar a jogar na Liga dos Campeões onde já atuou quando ainda representava o FC Porto.

O internacional português começa por contar que mantém uma forte amizade com vários jogadores que evoluem na Premier League. «Mantenho relação com muitos deles até. Tenho bons amigos a jogar na Premier League. Dois dos melhores amigos que tenho e que o futebol me deu é o Diogo Jota (Liverpool) e o Ricardo Pereira (Leicester), por exemplo, que jogam ambos na Premier League», começa por referir.

Dois amigos mais próximos a que se juntam outros que Rúben Neves acaba por encontrar ao serviço da Seleção. «Tenho uma ligação muito boa com o Rúben Dias e o Bernardo Silva, falo muitas vezes com o Bruno...ou seja, temos todos uma boa ligação também por causa da Seleção, porque estamos muitas vezes juntos e acabamos por criar uma relação próxima», acrescentou.

A cumprir a sexta temporada no Molineux, o médio de 26 anos tem metas bem precisas para a sua carreira. «Sinto-me extremamente feliz aqui, mas como é obvio, se se falar em termos de carreira, gostava de voltar a jogar na Champions League, é um dos meus objetivos. E, tentar chegar ao máximo de títulos possíveis até acabar a minha carreira. Isso é um dos objetivos de qualquer jogador, acho eu, poder jogar nas maiores competições do mundo e poder jogar ao mais alto nível», destacou ainda.

O Wolverhampton, 13.º classificado da Premier League, prepara-se para receber o Leeds no próximo sábado (15h00) no Estádio Molineux.