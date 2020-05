Após ano e meio na Polónia, Salvador Agra despediu-se do Legia Varsóvia, clube ao qual ainda estava ligado contratualmente por mais uma temporada.



«Chega a hora de dizer adeus. Quero agradecer a oportunidade que me foi concedida de jogar num clube tão grande e com tanta história. Obrigado a todos, por todo o apoio e conforto que me deram desde o primeiro dia fazendo me sentir a mim e à minha família parte do clube e da cidade. Saio com a consciência que todos os dias dei o melhor de mim por este clube. Por fim deixar uma palavra de apreço aos incríveis fãs do Legia pois são realmente de outro mundo. Força Legia», escreveu o extremo de 28 de anos.



Agra, recorde-se, conta com passagens por Cádiz, Granada, Desportivo das Aves, Sp. Braga, Nacional, Académica, Betis, Olhanense, Varzim e Siena.