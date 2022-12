Fábio Vieira fez 45 minutos de excelente nível no jogo de preparação do Arsenal contra o Lyon, que se realiza no Dubai.



Depois de ter assistido Nketiah para o 2-0, o internacional sub-21 português fez um golaço. Na sequência de uma excelente jogada coletiva, Cedric tocou para Odegaard e o norueguês deixou em Nketiah que amorteceu para o remate espetacular de Fábio Vieira ao ângulo da baliza de Anthony Lopes.



O jogador de 22 anos está a aproveitar assim a ausência de Bukayo Saka, inglês que está ao serviço da sua seleção no Mundial 2022 e que habitualmente joga no corredor direito. Além de Vieira, também Cedric foi lançado de início na partida pelo técnico Mikel Arteta.



Vieira foi substituído ao intervalo numa altura em que os «gunners», líderes da Premier League, venciam o Lyon por 3-0, resultado que se manteve até final.

Veja o golaço e a assistência de Fábio Vieira: