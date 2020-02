Duelo de portugueses esta noite na Liga francesa: o Bordéus de Paulo Sousa recebeu o Marselha de André Villas-Boas, mas as duas equipas não saíram do nulo.

Num jogo marcado pelo equilíbrio, nenhuma das formações conseguiu chegar ao golo e ninguém se ficou a rir.

Com este resultado, o Bordéus segue no décimo lugar, com 30 pontos. Já o Marselha é segundo, com 43.

