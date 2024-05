Jorge Jesus revelou ambição e colocou os olhos no futuro, depois de acertar a renovação de contrato por mais um ano com o Al Hilal. Nas redes sociais, o treinador português apontou a mais recordes.

«Hoje renovei contrato pelo Al Hilal! Temos um longo caminho a percorrer, mais história para fazer e mais recordes para bater. Ainda mal começamos! Estão preparados?», lê-se na publicação do técnico de 69 anos.

Jesus venceu a liga saudita com 99 pontos, sem ter somado qualquer derrota (31 vitórias e três empates) e com 101 golos marcados, um novo máximo no campeonato. Além disso, o Al Hilal estabeleceu, sob o comando do treinador português, um novo recorde mundial de vitórias consecutivas (34).