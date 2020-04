Precisamente há quatro anos, Cristiano Ronaldo apontou o primeiro hat-trick na fase a eliminar da Liga dos Campeões e quase sozinho virou a eliminatória frente ao Wolfsburgo a favor do Real Madrid.



Após uma derrota por 2-0 na Alemanha, os merengues precisavam de uma noite histórica no Bernabéu. E o português tornou-a histórica, memorável. Tanto foi que é por isso que hoje a recordamos.



O capitão da seleção nacional precisou de 17 minutos para igualar a eliminatória: marcou aos 15 minutos após cruzamento de Carvajal e bisou dois minutos depois, numa cabeçada certeira depois de um canto de Kroos.



Já na segunda parte, a 13 minutos do final, Ronaldo marcou o 3-0 de livre e qualificou o Real Madrid para a fase seguinte.



Recorda-se?