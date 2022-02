O Leipzig de André Silva empatou, em casa, com a Real Sociedad (2-2), esta quinta-feira, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Os bascos estiveram por duas vezes em vantagem, mas os alemães recuperaram sempre e até chegaram a festejar a reviravolta, com um golo de André Silva, mas este último golo foi anulado e deixou tudo em aberto para o segundo jogo no Anoeta.

A equipa basca adiantou-se no marcador, logo aos 9 minutos, na sequência de um canto curto, com Portu a cruzar para a finalização de Normand com o pé direito.

O Leipzig, com André Silva no ataque, reagiu em força, curiosamente com dois espanhóis em plano de destaque, Dani Olmo e Angeliño, e foi o lateral que esteve na origem do empate, aos 31 minutos, com um cruzamento bem medido da esquerda para a cabeçada imparável do francês Nkunku.

Já no segundo tempo, o jogo seguiu intenso, com parada e resposta, até que, ao minuto 62, Josko Gvardiol cortou uma bola com a mão na área, num lance confirmado pelo VAR e que permitiu a Oyarzabal recuperar a vantagem da equipa do Anoeta.

O Leipzig ainda voltou a ameaçar novo empate, ao minuto 71, numa transição rápida de Nkunku, mas o francês adiantou a bola em demasia. Os alemães acabaram por chegar ao empate, também de penálti, na sequência de uma polémica falta sobre Szoboszlai que aparece não existir. Forsberg, desde a marca dos onze metros, atirou a contar para o 2-2.

Já nos últimos instantes do jogo, o Leipzig chegou a festejar a reviravolta, com um golo de André Silva, mas Henrichs, que fez a assistência, estava adiantado e o golo acabou por ser anulado.

Fica, assim, tudo em aberto para o jogo da segunda mão, para a semana, no Anoeta.