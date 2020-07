A retoma da Serie A não está a ser feliz para a Roma que perdeu três dos quatro encontros realizados. Imediatamente começaram a surgir na imprensa italiana possíveis sucessores de Paulo Fonseca no comando técnico do emblema da capital italiana.



Confrontando com a crise de resultados sobre os rumores que dão conta da sua saída, o técnico português desvalorizou.



«Não me incomoda ouvir nomes de possíveis substitutos, mas não é justo fazer comparações com o passado. Não posso falar sobre o passado. Sei o que aconteceu esta época: mudámos muito e fizemos muitas coisas boas. A minha preocupação é voltar a fazer as coisas bem, sem esquecer que estamos no início de um projeto. Conheço vários treinadores que agora estão a vencer e que não o estavam a conseguir quando começaram nos respetivos clubes», referiu, em conferência de imprensa.



Fonseca apontou ainda que os giallorossi têm de mudar a mentalidade. «Tenho de fazer com que a equipa perceba que uma derrota é apenas uma derrota. Temos de analisá-la, não podemos ficar satisfeitos quando perdemos, mas isso não pode influenciar o futuro», sublinhou.



A Roma volta a entrar em campo esta quarta-feira, às 20h45, ante o Parma de Bruno Alves, no estádio Olímpico.