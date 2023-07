O Red Bull Bragantino, comandado pelo português Pedro Caixinha, empatou a zero este domingo, na receção ao São Paulo, na 14.ª jornada do campeonato brasileiro.

Desta forma, a equipa do técnico luso falha a ultrapassagem ao Palmeiras de Abel Ferreira, que no sábado empatou com o Flamengo.

O Bragantino ocupa a sexta posição, com 24 pontos, os mesmos do Palmeiras, quinto classificado.

Refira-se que, à mesma hora, o Fluminense derrotou o Internacional (2-0) e subiu ao quarto posto, também com 24 pontos.