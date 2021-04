O futebolista português Rafael Floro fechou, esta sexta-feira, a vitória forasteira do FK Panevezys ante o Dainava Alytus, por 3-1, com o último golo no jogo da sexta jornada da primeira liga da Lituânia.

Matulevicius deu vantagem à equipa da casa aos três minutos, mas Janusevskis (14m), Kozoronis (64m) e Rafael Floro, aos 75 minutos, deram a volta. O português de 27 anos, que passou pela formação de FC Porto e Sporting, arrancou do meio campo e marcou já à entrada da área, de pé esquerdo.

A equipa comandada pelo português João Luís e do adjunto Luís Olim, ambos madeirenses, lidera a liga com 12 pontos em quatro jogos. Tem os mesmos pontos do Suduva, que tem no entanto mais um jogo disputado. Isto acontece uma semana após o trio português do FK Panevezys ter ganho a Supertaça.