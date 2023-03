Rafael Leão tem jogado numa posição mais central do terreno nos últimos jogos, mas as recentes exibições do internacional português não têm convencido a crítica italiana, isto porque não tem sido decisivo como na temporada passada.

Na antevisão ao jogo com a Udinese, o treinador do Milan, Stefano Pioli, defendeu o extremo de 23 anos e rejeitou que estivesse deprimido.

«O Leão está a treinar muito bem, tranquilo e determinado a tentar melhorar o seu desempenho. Tenho a certeza de que o Leão continua a ser uma importante referência para a nossa fase ofensiva, até porque, mesmo não marcando, mantém as defesas adversárias apreensivas», começou por dizer o técnico dos rossoneros.

«Se as críticas afetam? Não nos importamos com o que dizem fora de Milanello [centro de treinos do Milan]. Aconselho o Leão a ficar perto de quem gosta dele, como acontece aqui em Milanello. Ele não está deprimido, mas está determinado. Espera-se que marque golos, mas, mesmo quando não marca, faz jogadas importantes para a equipa. Nos últimos jogos tem atacado bem os espaços e, dadas as suas qualidades, deverá ser mais servido nessas situações», acrescentou.

Pioli foi ainda questionado sobre o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que ditou um duelo italiano entre Milan e Nápoles.

«Estávamos a treinar. Qualquer adversário teria sido difícil. Estamos nos quartos de final, todos são fortes. Queremos continuar. O Nápoles é forte, está a dominar na liga, mas a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões e o Milan é o Milan», frisou.

«Estaremos lá com mérito, motivação e ambição: queremos passar. Agora vamos pensar no campeonato. Se em Nápoles ficaram felizes por terem apanhado o Milan? Prefiro sempre festejar depois e não antes dos jogos. Sabemos que serão necessárias exibições de nível contra o Nápoles, mas agora só pensamos nos próximos jogos do campeonato», reforçou.

O treinador do Milan foi também desafiado a escolher «o mais forte» entre Leão e Kvaratskhelia. «Difícil dizer, eles têm características diferentes. Haverá bons jogos contra o Nápoles, entre duas equipas fortes.»

O Milan, de Leão, visita a Udinese, de Beto, este sábado, às 19h45 na 27.ª jornada do campeonato italiano.