O médio português Ricardo Alves, que alinha nos iranianos do Tractor, acusou o próprio treinador de equipa de tentativa de agressão.

Nas redes sociais, o jogador luso de 30 anos emitiu uma nota onde justificou a sua ausência no último jogo, na quinta-feira, frente ao Naft Masjed Soleyman, com um desentendimento com o espanhol Paco Jémez.

«Para esclarecer: estive fora da equipa porque Paco Jémez tentou agredir-me fisicamente na última terça-feira, 28 de março. Pelo que sei, o clube está a tomar medidas responsáveis ​​para cumprir o código disciplinar do clube e a lei em vigor em relação a este comportamento inaceitável», escreveu Ricardo Alves numa publicação no Instagram, entretanto indisponível, mas que foi replicada pelo jornal Relevo.

Ricardo Alves é uma das principais figuras do Tractor, já que é o jogador com mais assistências no campeonato iraniano (12 em 20 jogos).

«Tenho a certeza de que me vão incluir nos convocados para o próximo jogo, pois estou disposto a ajudar a minha equipa», escreveu ainda o médio, em alusão ao encontro marcado para 7 de abril.

O treinador Paco Jémez, de 52 anos, está no Tractor desde dezembro do ano passado. Esta é a segunda experiência do técnico de 52 anos fora de Espanha.

O Tractor, note-se, é quinto classificado.