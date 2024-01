O internacional português Rúben Semedo foi emprestado pelo Al Duhail ao Al Markhiya, 12.º classificado do campeonato qatari.

O defesa-central de 29 anos tem 16 jogos realizados esta temporada. No novo clube, vai partilhar balneário com os portugueses Rochinha e João Teixeira, além do ex-Sporting Naby Sarr e o ex-Boavista Yusupha Njie.

Recorde-se que o Al Duhail está prestes a contratar Lucas Veríssimo ao Benfica.