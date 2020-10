O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, empatou este sábado na receção ao Vorskla Poltava, 1-1, em jogo da sétima jornada da liga ucraniana de futebol.

A equipa de Poltava, segunda classificada em igualdade pontual com o Dínamo Kiev à partida para jogo, inaugurou o marcador aos sete minutos, por Kulach. A resposta para o 1-1 final surgiu ainda no primeiro tempo, com Solomon a assinar o empate, ao minuto 33. O resultado não mais se alterou, pese o Shakhtar ter jogado 37 minutos com mais um, após a expulsão de Ndiaye por duplo amarelo no Vorskla, ao minuto 53.

Depois da vitória ante o Real Madrid a meio da semana para a Liga dos Campeões e antes de novo compromisso europeu, com a receção ao Inter na terça-feira, o Shakhtar somou o quarto empate em sete jornadas – tem ainda três vitórias – e falhou, no mínimo, o que podia ser a subida ao segundo lugar.

O Vorskla é líder à condição, com 15 pontos. O Shakhtar é terceiro, com 13. O Dínamo Kiev, que tem 14, ainda joga nesta altura e bate o Oleksandriya ao intervalo, por 1-0.