Ricardo Sá Pinto chegou a 15 de outubro ao Rio de Janeiro, uma cidade que já visitara três vezes, e tem-se sentido sempre seguro. A única exceção aconteceu na passada terça-feira. O Vasco da Gama treinava na sua academia, situada na zona oeste, quando toda a gente foi surpreendida pelo barulho de tiros.



«Estávamos a treinar e houve à volta do CT um tiroteio e algumas intervenções policiais. A certa altura tememos uma bala perdida, isso pode acontecer. Infelizmente, aconteceu aqui. Nós tivemos que ter algum cuidado», contou Sá Pinto no programa Esporte Espetacular, do Globo Esporte.



«Logo na entrada do Centro de Treinos há dois campos e nós estávamos aí. Tivemos de mudar-nos para uma zona mais segura, mas nunca nos sentimos inseguros porque a intervenção policial foi boa. Ficou tudo bem.»



Sá Pinto garante estar apaixonado pelo Rio e pelo Vasco, embora lamente estes episódios. «Preocupa toda a gente, aos cariocas também. O Rio é uma cidade maravilhosa. Não me senti inseguro em nenhum momento, fico com pena por isso, por manchar o turismo. É mau para todos, principalmente com a economia como está.»



O ex-treinador de Sporting, Belenenses e Sp. Braga, antigo internacional português, quer ficar durante muito tempo no Vasco da Gama. Para já, diz, o importante é fugir à descida de divisão.



Com 20 jogos feitos, o Vasco da Gama é 17º classificado, com 23 pontos.