Continuam as dúvidas em torno do futuro de Vítor Pereira, que termina contrato com o Corinthians em dezembro, mas o treinador português admite que vai ter de definir em breve se continua ou deixa o banco do Timão.

«Pelo respeito que tenho aos adeptos, pelo respeito que tenho ao clube, tenho de antecipar [a decisão] e definir a minha vida. Com certeza que isso vai acontecer. Tenho de ter uma conversa com o presidente, com a família, perceber também como é que... Hoje, se perdemos, disparavam aí críticas. Futebol é assim. Vou tentar encontrar o 'timing' certo, mas vou antecipar. Por respeito ao clube, tenho de antecipar isso», assumiu o técnico do Timão em conferência de imprensa, após a qualificação para a final da Taça do Brasil.

«Já tenho muitas finais, muitas, muitas finais mesmo, tenho muitas finais na minha carreira. Aqui é uma final especial, porque não é fácil chegar ao Brasil sem pré-época, sem nada, apanhar o clube em andamento, jogar o Paulistão, clássicos e clássicos sem tempo para trabalhar, a tentar sobreviver ao tempo com uma enormidade de lesões. Hoje, começo a sentir que a equipa joga como eu quero. Depois de tantos meses, a equipe morde, é agressiva, está mais ligada», confessou.

Vítor Pereira lamentou ainda não ter tido «a possibilidade de trabalhar», devido ao calendário apertado e às várias lesões no plantel.

«Já disse antes: se tiver um bocadinho de tempo, se os lesionados voltarem, vocês vão ver que a qualidade melhora. Tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo aumenta a qualidade. Pronto, é o que está a acontecer. Por mérito dos jogadores e por termos um bocadinho mais de tempo de trabalho. Bastam duas semanas e as coisas tornam-se diferentes. Foi o que não aconteceu durante meses aqui. Estávamos a sobreviver», realçou.

O treinador do Corinthians reservou ainda palavras de elogio para o Fluminense de Fernando Diniz, que tem uma forma de jogar «particular e com qualidade», que «nunca tinha visto na vida». Por outro lado, quanto à final, apontou o Flamengo como favorito, «com certeza absoluta».

«Pela quantidade de jogadores que já ganharam títulos, acredito que não há dúvida nenhuma que eles estão em vantagem. Mas futebol é futebol. Vamos esperar, não estou aqui a fazer promessas porque não sou muito disso. Agora, que vamos competir, vamos. Isso eu garanto», concluiu.