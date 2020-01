Didier Dinart, selecionador nacional de França, em declarações na conferência de imprensa, após o triunfo de Portugal sobre os gauleses, no primeiro jogo do grupo D do Europeu 2020.

«Tenho de dar os parabéns à equipa de Portugal, que fez um excelente jogo. Agora, ficamos numa situação complicada, uma vez que vamos defrontar a Noruega, que joga em casa. Não é fácil, mas vamos tentar ultrapassar este resultado negativo e preparar da melhor maneira esse jogo.»