O FC Porto renovou com André Gomes até 2023, informou o clube azul e branco.



Formado no ABC, o luso-brasileiro chegou aos dragões em 2017, tendo disputado 14 jogos. Na temporada passada o lateral explodiu de azul e branco: anotou 141 golos em 44 partida. André Gomes, de 21 anos, soma 90 golos em 36 encontros.



«É uma grande felicidade e um prazer enorme continuar a fazer parte da história do clube. É bom sentir que os responsáveis confiam em mim e eu vou demonstrar que têm razões para isso», referiu, ao site do FC Porto.



Tudo sobre Andebol



Lembre-se que há dois dias os portistas prolongaram o vínculo com Victor Iturriza, pivô luso-cubano.