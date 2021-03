Em mais um jogo marcado por homenagens a Alfredo Quintana, cujo funeral se realizou nesta terça-feira, o Benfica foi à Maia vencer o ISMAI por 24-20.

Este resultado permite às águias igualar o Sporting no segundo lugar do campeonato Andebol1, com 49 pontos, menos oito do que o FC Porto, que também tem dois jogos a mais.

O ponta-direita alemão do Benfica Ole Rahmel foi o melhor marcador do encontro com cinco golos.

Refira-se que jogadores de ambas as equipas entraram com o nome do malogrado guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional inscrito nas camisolas – os do Benfica voltaram a jogar todos com Quintana nas costas.