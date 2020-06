O FC Porto anunciou nesta sexta-feira a contratação do pivô internacional alemão Manuel Spath, de dois metros e mais de 100 quilos.

O jogador de 34 anos, que representava o Estugarda, vai ter a primeira experiência fora da Bundesliga, campeonato no qual trabalhou com Magnus Anderson, técnico portista.

Com 38 internacionalizações, Manuel Spath tem no currículo a conquista de quatro Taças EHF e assume-se empolgado com a aventura que se prepara para iniciar na invicta.

«Ouvi falar muito bem do FC Porto pelo Magnus (Andersson) e Djibril (M'Bengue). Conheço-os e claro que isso, no início, irá ajudar-me a começar aqui e a perceber tudo melhor. Ouvi muitas coisas sobre o clube e, desde que jogámos aqui pelo Goppingen, tenho visto os jogos e o desenvolvimento do FC Porto, que tem sido muito bom nos últimos anos. Estou muito ansioso por começar», disse ao site dos dragões.