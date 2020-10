FC Porto e Benfica continuam imperáveis no campeonato nacional de andebol.



Os dragões derrotaram o Madeira SAD, no Funchal, por 29-22 e continuam com um registo 100 por cento vitorioso. A equipa de Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por 14-7 e confirmou a superioridade na segunda parte.



Fábio Magalhães anotou cinco golos e foi o melhor marcador dos portistas.



Por sua vez, o Benfica o Avanca, fora de portas, por 34-25 e soma por vitórias todos os encontros disputados. Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 17-13 e chegaram a ter seis golos de diferença no marcador na segunda metade (21-15). As águias alargaram a vantagem até final e triunfaram por nove golos de diferença.



Petar Djordjic foi o melhor marcador do Benfica com nove golos.



Assim, FC Porto e Benfica seguem na liderança com 18 pontos e podem, este domingo, ser alcançados pelo Sporting. Os leões jogam na Póvoa, às 19h00.