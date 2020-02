A derrota do FC Porto este sábado frente ao Veszprém, em jogo da 11.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ficou marcada por um momento inusitado do guardião portista.

Na defesa de um livre de sete metros, Thomas Bauer, o homem que guardou as redes azuis e brancas esta tarde, fez uma espécie de dança para tentar parar o remate do adversário.

