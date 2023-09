Kyle Wlaker, um dos capitães do Manchester City, que acaba de renovar com o campeão inglês, enalteceu as qualidades de Bernardo Silva dentro do campo, mas também fora dos relvados, destacando a relação especial que o jogador português mantém com o treinador Pep Guardiola que acaba por ser útil a todo o plantel.

«Penso que o Bernardo já deixou claro que é muito importante para a equipa. Fora dos relvados, vocês não veem muito. Ele tem uma boa relação com o treinador e quando queremos folgas peço-lhe para ser ele a falar com o treinador», conta o internacional inglês.

WALKER 💬 I think Bernardo showed how important he is to the team. Off the pitch, you don't see as much. He has a good relationship with the manager if we want days off I'll send him in for that! pic.twitter.com/dp7pOE7HoB