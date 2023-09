Bernardo Silva saiu lesionado na vitória do Manchester City frente ao Estrela Vermelha, na estreia na Liga dos Campeões, e é baixa para os citizens pelo menos para o próximo jogo.

Isso mesmo confirmou o treinador da equipa inglesa, Pep Guardiola, após a partida.

«Ainda não falei com o médico, mas aparentemente não estará disponível para o próximo jogo», afirmou, referindo-se ao duelo diante do Nottingham Forest, no sábado.

Bernardo junta-se a De Bruyne, John Stones, Kovacic e Jack Grealish na lista de indisponíveis do Manchester City.