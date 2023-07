O Borussia Dortmund venceu esta madrugada o Manchester United, por 3-2, num encontro particular de pré-época que se realizou no Nevada, nos Estados Unidos.

Diogo Dalot foi titular nos red devils e foi ele a inaugurar o marcador aos 24 minutos, com um grande golo à entrada da área.

No espaço de um minuto, no entanto, o conjunto germânico deu a volta, com dois golos Donyell Malen, aos 43 e 44 minutos. Primeiro assistido por Adeyemi, depois por Sabitzer.

No início da segunda parte, aos 52 minutos, Antony voltou a deixar tudo empatado, mas a 20 minutos dos 90, Youssoufa Moukoko fechou o resultado a favor do Dortmund.

Nessa altura, diga-se, Bruno Fernandes já estava em campo do lado do United, ele que entrou a meia-hora do fim.