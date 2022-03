Cristiano Ronaldo foi a figura maior do duelo entre Manchester United e Tottenham (3-2) ao apontar um hat trick e não deixou passar tal exibição em claro.

«Tremendamente feliz com o meu primeiro hat-trick desde que regressei a Old Trafford! Nada bate a sensação de estar de volta ao campo e ajudar a equipa com golos e esforço. Provámos mais uma vez que podemos vencer qualquer equipa em qualquer dia, desde que trabalhemos duro e permaneçamos juntos como um só. Não há limites para o Man. United!», escreveu o internacional português no final do jogo, numa publicação no Instagram.

De recordar que Ronaldo esteve ausente na última jornada, diante do Man. City, mas regressou este sábado e, diante dos spurs, tornou-se no melhor marcador da história do futebol mundial.