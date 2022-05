Na apresentação como novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, destacou que Cristiano Ronaldo faz parte dos seus planos para 2022/23.

«Claro», respondeu quando questionado acerca da continuidade do avançado português.

«O que Ronaldo pode trazer? Golos. Vou falar primeiro com ele e depois falo convosco», acrescentou.

O técnico neerlandês assumiu que ainda está em «processo de análise» ao plantel para perceber quais as posições que poderão ser reforçadas, mas destacou a qualidade do grupo.

«Estou ansioso por trabalhar com estes jogadores. Na temporada anterior, esta equipa terminou em segundo na Premier League e há um enorme potencial. Se melhorarmos, se pudermos trabalhar com eles, podemos obter melhores resultados», frisou.

Ten Hag rejeitou ainda que a chegada a Old Trafford possa ser encarada como um passo arriscado relativamente à carreira.

«Eu não vejo como um risco. Este clube tem uma grande história e agora vamos fazer um futuro. É entusiasmante fazer isso com as pessoas que estão ao redor do clube, traremos também novas pessoas para a equipa e trabalharemos com os jogadores para tentar alcançar o sucesso», atirou.

O técnico de 52 anos, que nas últimas cinco época orientou o Ajax, assinou até 2025 pelos red devils, prevendo o acordo mais uma época de opção. No clube inglês, terá Mitchell van der Gaag e Steve McClaren como adjuntos.