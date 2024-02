Diogo Dalot, em entrevista à Eleven Sports, reconheceu que a temporada do Manchester United tem estado aquém das expetativas e das exigências do clube, apesar da boa época que está a fazer a nível individual. Numa conversa onde também esteve Bruno Fernandes, o internacional português falou ainda no regresso de Antony e na nova «estrela» da família Dalot.

O Manchester United está no sexto lugar da Premier League, fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, mas Diogo Dalot até está a ter uma época positiva, como habitual titular na equipa de Erik Tem Hag.

«O mês de janeiro podia ter sido melhor e a primeira metade da época foi um pouco abaixo das expetativas que nós tínhamos. Individualmente tem sido bom, mas o coletivo é o mais importante, por isso, no limite, quando não ganhas acaba por contar pouco se jogas bem ou não. Felizmente os resultados estão a começar a aparecer e esperemos que continue assim até ao final da época», começou por destacar o lateral, numa conversa que contou com a presença de Bruno Fernandes.

A equipa de Old Trafford, com três vitórias consecutivas, até tem vindo a recuperar lugares na classificação, mas os jogadores continuam sob enorme pressão, numa altura em que já estão a treze pontos do Liverpool, o atual líder da Premier League.

«Temos de nos habituar à evolução do futebol, dentro e fora das quatro linhas. Hoje-em-dia estamos muito mais expostos à crítica do que há meia dúzia de anos e acho que acaba por ser um processo individual, se o jogador procura saber o que as pessoas pensam sobre ele e sobre a equipa. No nosso caso, já estamos habituados a estar num clube onde a pressão e a exigência são muito grandes, cada vez que jogamos são milhões de pessoas a ver e, por isso, vai haver muitas opiniões sobre nós. A nossa missão é tentar deixar isso de fora para nos podermos focar no que realmente interessa», comentou.

Também é verdade que a equipa foi afetada por muitas lesões. Antony, por exemplo, está agora de volta à equipa e já esteve em destaque no último jogo da Taça de Inglaterra, frente ao Newpor County, com um golo e uma assisrência.

«Têm sido tempos difíceis, não apenas para o Antony, mas para vários jogadores do clube. Se tiveres por perto outros jogadores que possam ajudar e motivar a manteres-te no caminho certo, as coisas no futebol, mais tarde ou mais cedo, acabam sempre por acontecer. Acredito que se fizeres as coisas bem, se trabalhares bem, se fores profissional, o tempo será teu amigo. O Antony tem tido essa atitude, tem treinado bem, e acho que acaba por depois sobressair a qualidade individual que ele tem, que é muita. Fico contente que tenha marcado e assistido no último jogo, dá-lhe confiança, e nós estaremos aqui para continuar a apoiá-lo», referiu.

Diogo Dalot foi pai da pequena Clara em novembro passado e fala também do novo rebento da família. «Ser pai tem sido uma experiência absolutamente incrível e também toda uma adaptação, pois tudo é novo. Tem sido muito bom para mim e para a minha família, toda a gente quer vir cá visitá-la, é a estrela da família», contou ainda.