Três meses depois, Bruno Fernandes está pronto para voltar aos relvados com a camisola do Manchester United, e promete regressar ainda melhor.

Em declarações ao site do clube, o internacional português falou sobre estes tempos longe do futebol, devido à pandemia de covid-19.

«Toda a gente está bem. Estamos entusiasmados por voltar a jogar, foi uma paragem longa, nunca tinha acontecido nada assim na história do futebol. Aconteceu a nós e acho que podemos aprender outras coisas, não sobre futebol as sobre a vida: em termos do que é importante, como a saúde», começou por dizer.

«Mas acho que agora é altura para começarmos a pensar só em futebol e no que podemos fazer de bom pela equipa», prosseguiu.

Para este regresso, o Manchester United vai poder contar com Pogba e Rashford, lesionados antes da paragem motivada pela covid-19: «Acho que é fácil haver uma conexão com o Paul [Pogba]e com o Marcus [Rashford]. São dois dos melhores jogadores da Premier League, têm qualidade para nos ajudar. Já demonstraram isso e acho que agora, com o regresso deles, seremos mais fortes do que antes e isso é bom.»

Bruno Fernandes deixou elogios a José Mourinho, técnico do Tottenham que é de «topo», e mostrou-se motivado para continuar a deixar marca na Premier League.

«Após os primeiros jogos, talvez alguns jogadores não me conhecessem, agora estarão mais preparados para jogar contra mim. Mas eu também estarei mais preparado e motivado para fazer melhor. Esse é o meu objetivo», atirou.