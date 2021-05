Marcus Rashford denunciou esta quarta-feira que recebeu insultos e ofensas racistas nas redes sociais após a derrota com o Villarreal na final da Liga Europa.

«Pelo menos 70 ofensas raciais nas minhas contas até agora. Para aqueles que estão a tentar fazer-me sentir ainda pior do que me sinto, boa sorte a tentarem», escreveu o jogador dos Red Devils, acrescentando:

«O que me choca mais é que um dos utilizadores, que deixou uma montanha de emojis de macacos nas minhas mensagens privadas, é professor de matemática, com um perfil público. Ele ensina crianças! E sabe que pode fazer insultos racistas sem consequências…»

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…