Bruno Fernandes e Ricardo Aguiar, antigos futebolistas do Marítimo, apresentaram esta segunda-feira a candidatura a presidente e vice-presidente, respetivamente, nas eleições antecipadas do clube da II Liga.

A lista C apresentou a candidatura a poucos minutos do final do prazo – inicialmente agendado para 6 de novembro. Bruno Fernandes representou o Marítimo durante dez temporadas – passou pelo FC Porto em 2002/03 –, ao passo que Ricardo Aguiar esteve nos insulares de 1987 a 1992, com uma passagem pelo Felgueiras pelo meio.

Além da lista C, Carlos André Gomes lidera a candidatura da lista A, ao passo que a lista B é encabeçada por Carlos Batista.

O Marítimo vai a votos de forma antecipada no próximo dia 17 de novembro, depois da queda da atual direção, liderada por Rui Fontes.