O Marítimo anunciou nesta sexta-feira a contratação de Joel Soñora, médio norte-americano de 25 anos, mas cerca de uma hora depois retirou do site oficial a informação publicada sobre aquele que seria o oitavo reforço apresentado pelo emblema insular para 2022/23.

À agência Lusa, fonte do departamento de comunicação dos madeirenses esclareceu ter-se tratado de um erro no agendamento da divulgação e que as negociações com o futebolista estão ainda «presas por meros detalhes».

Soñora, que deverá ser oficializado em breve como reforço do Marítimo, chegará proveniente dos argentinos do Vélez Sarsfield. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos - em 1996, quando o pai Diego Soñora, ex-colega de Maradona no Boca Juniores, jogava no Dallas Burn - e de ter chegado a ser internacional sub-20, o jogador de 25 anos fez formação na Argentina (Boca Juniors), tendo depois representado outras equipas do país sul-americano. Pelo meio passou pelos alemães do Estugarde, entre 2015/16 e 2017/18.