O treinador do Marítimo, José Gomes, acredita que a deslocação ao terreno do Famalicão, da 29.ª jornada da Liga, «é o jogo» que poderá colocar a equipa da Madeira fora dos lugares de despromoção pela primeira vez esta época.

«Este é o jogo. O descanso é para quando as coisas estiverem resolvidas, quando acabar. Até acabar não se perspetiva que seja com muita antecedência relativamente ao final da época», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O emblema dos Barreiros chega a esta partida moralizado, depois da vitória caseira ante o Paços de Ferreira, e o técnico acredita que pode haver ultrapassagem ao Estoril na classificação – os canarinhos jogam em casa do líder Benfica.

No entanto, o registo do Marítimo fora de casa também não tem sido positivo: «Desde que cheguei só empatámos fora uma vez, o que me inquieta. O caminho é o pragmatismo absoluto em relação ao que é necessário fazer para poder vencer o Famalicão. Concentração máxima em todos os momentos da organização defensiva e eficácia nas oportunidades que iremos ter.»

O Marítimo, diga-se, defronta este sábado o Famalicão, a partir das 15h30.