José Gomes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (4-2), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Vitória justa apesar da boa réplica do Boavista?

- Foi uma vitória justa e o Boavista fez dois belíssimos golos, de fora da área. Não houve facilitismo da nossa parte. O que dá confiança são as vitórias e o que nós precisamos é que os nossos jogadores estejam mais confiantes para as oito finais que temos até ao fim.

- Nem tudo está bem quando se ganha, nem mal quando se perde. Podíamos ter controlado melhor o jogo até ao fim com o 3-0, mas depois a tensão, própria da situação em que nós estamos, acabamos por dar demasiada bola ao Boavista, e aí tivemos períodos menos bons.

Fez cinco alterações em relação ao Casa Pia. Acredita que ganhou uma equipa?

- As coisas não podem ser vistas assim. Cada jogo tem a sua história e cada jogador tem as suas características. O que sei é que hoje jogámos como equipa. Entrámos em campo para construir e tentar marcar. E é isto que temos de fazer até ao final do campeonato. E agora temos de estar focados no próximo jogo.

Cláudio Winck no banco?

- Há uma justificação e falei com ele, que entendeu muito bem. O Paulinho jogou bem e não há aqui nenhum caso.