O Sporting empatou na manhã desta quarta-feira na receção ao Ajax, em Alcochete, em jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira e relativo à primeira jornada do grupo C da Youth League.

Na sua quarta participação na prova, os leões entaram da melhor forma, com Mateus Fernandes a inaugurar o marcador aos dez minutos de jogo, num remate de fora da área após um mau alívio do guarda-redes Setford.

Aos 31 minutos, contrariedade na equipa do Sporting, quando Martim Marques teve de ser substituído. O lateral-esquerdo chocou com o guarda-redes Diego Callai quando protegia a bola junto à área defensiva e foi rendido por Diogo Travassos.

O Ajax chegou ao empate já no início da segunda parte, num jogo em que apresentou um onze inicial com vários jogadores ainda juvenis: apenas um, o avançado Eskild Dall, tem 18 anos. Aos 49 minutos, João Daniel perdeu a bola perto do meio campo e Jeppe Jensen beneficiou de um desvio em Gilberto Batista para um remate que traiu Callai para o 1-1 final.

Este resultado manter-se-ia porque Paulo Agostinho atirou à trave numa grande penalidade que podia ter dado nova vantagem aos leões, aos 72 minutos, bem como porque Van Axel Dongen, jovem promessa de 16 anos do Ajax, foi apanhado em fora-de-jogo ao minuto 83, vendo assim anulado o 1-2.

O Sporting alinhou com: Diego Callai, Martim Marques, Chico Lamba, Gilberto Batista, David Monteiro, Mateus Fernandes, Miguel Menino, João Daniel, Renato Veiga, Paulo Agostinho e Lucas Dias. Jogaram ainda Diogo Travassos, Diogo Cabral, Isnaba Mané, Skoglund e Tiago Ferreira.