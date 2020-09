O avançado iraniano Mehdi Taremi foi a novidade nas duas sessões de trabalho desta terça-feira do FC Porto, no Olival, onde o treinador Sérgio Conceição teve ao dispor 27 jogadores no segundo dia de treinos da semana.

O guarda-redes Francisco Meixedo, o defesa João Marcelo e os médios Rodrigo Valente e Mor Ndiaye, da equipa B, repetiram presença, suprindo as ausências dos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções nacionais. Pepe, Danilo e Sérgio Oliveira estão com a principal seleção de Portugal, ao passo que Diogo Costa, Diogo Queirós, Diogo Leite, Vítor Ferreira e João Mário estão nos sub-21. Quem também continua com o grupo é o nigeriano Chidozie, um dos casos ainda pendentes para resolver no mercado.

Iván Marcano e Fábio Vieira continuam, de acordo com nota oficial do FC Porto desta terça-feira, em «tratamento» a problemas físicos. O português, além do trabalho com o grupo, esteve entregue ao Departamento de Saúde.

Os campeões nacionais voltam ao trabalho na manhã de quarta-feira.

Jogadores presentes esta terça-feira:

Guarda-redes: Marchesín, Cláudio Ramos, Mbaye, Francisco Meixedo;

Defesas: Alex Telles, Mbemba, Tomás Esteves, Zaidu, Carraça, Manafá, Chidozie, João Marcelo;

Médios: Romário Baró, Uribe, Loum, Rodrigo Valente, Mor Ndiaye, Fábio Vieira e Otávio;

Avançados: Aboubakar, Fábio Silva, Marega, Luis Díaz, Tiquinho Soares, Corona, Taremi e Nakajima.