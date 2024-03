Takiro Tomiyasu, defesa japonês do Arsenal, renovou com os «gunners». Ao cabo de 73 partidas pelo conjunto orientado por Arteta, a estrutura do líder da Premier League entende que o nipónico, de 25 anos, merece a confiança a longo-prazo. A oficialização do acordo foi anunciada na manhã desta quarta-feira.

«A sua habilidade, atitude, mentalidade e valores são de elite. Ele é admirado por todos. A forma como treina e a determinação de ser a melhor versão de si, todos os dias, é admirável», descreveu Arteta.

Esta temporada, entre Premier League, Supertaça, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga dos Campeões, Tomiyasu acumula 20 partidas e um golo pelos «gunners».

O defesa nipónico chegou a Londres em agosto de 2021, proveniente do Bologna. Antes, representou os belgas do Sint-Truiden, rumando a Itália em 2019.

Pela seleção japonesa, Tomiyasu é – tal como Morita – um elemento preponderante, acumulando 41 partidas pelo seu país, incluindo na Taça Asiática deste ano e nos Jogos Olímpicos de 2021, disputados em Tóquio.

De acordo com a Sky Sports, o vínculo é válido até 2026 e contempla a opção de um ano de extensão.