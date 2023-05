O futebolista alemão Julian Weigl foi oficializado, esta sexta-feira, como jogador do Borussia Monchengladbach até 2028, deixando assim, em definitivo, o Benfica.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados confirmam a transferência e o acordo com o Borussia, clube ao qual o Benfica tinha emprestado Weigl em 2022/23.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Borussia Mönchengladbach para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, por um montante de € 7.179.487,10 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dez cêntimos). Mais se informa que o Borussia Mönchengladbach terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5 por cento, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 9,27 por cento do valor da venda deduzido do montante da solidariedade», pode ler-se, na comunicação.

«O Borussia Mönchengladbach contratou o médio Julian Weigl ao Benfica. O jogador de 27 anos, que já estava emprestado pelos portugueses na atual temporada de 2022/23, assinou contrato com o Borussia até 30 de junho de 2028», pode ler-se, no comunicado do emblema germânico.

O internacional alemão, que leva 20 jogos e um golo pelo Borussia esta temporada, termina assim uma ligação de cerca de quatro anos ao Benfica e três épocas e meia a jogar pelas águias.

No total, pelo Benfica, Weigl fez 115 jogos e apontou quatro golos.

Depois do TSV 1860 Munique e do Borussia Dortmund, o Borussia Monchengladbach é o terceiro clube alemão na carreira de Weigl.