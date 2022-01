O português João Pedro Sousa é o novo treinador do Al Raed, confirmou esta quarta-feira o clube da Arábia Saudita.

O técnico de 50 anos, que deixou o comando técnico do Boavista no final de novembro, tendo sido Petit o seu sucessor, estava já perto do Al Raed, mas a mudança para os sauditas acabou por ficar adiada no tempo, sendo agora confirmada, tal como a saída, minutos antes, do técnico espanhol Pablo Machín.

Tal como o Maisfutebol noticiou, no momento em que se preparava para comprometer com o emblema árabe, João Pedro Sousa foi confrontado com uma situação desconfortável. Pablo Machín levantou vários obstáculos e não aceitou os termos para a rescisão contratual.



O campeonato árabe, entretanto, tinha parado entre finais de novembro e finais de dezembro e o Al Raed não conseguiu resolver a situação com Machín.



João Pedro Sousa esperou, manteve a porta aberta ao Al Raed mas, perante a demora, chegou a estar disponível para ouvir outras propostas. O nome do treinador foi mesmo apontado como opção possível para o Paços de Ferreira, depois da saída de Jorge Simão, mas acabou por ser César Peixoto a rumar à Mata Real. Agora, João Pedro Sousa sela mesmo o compromisso com o Al Raed, para a sua primeira experiência no estrangeiro como treinador principal.

Sousa já tinha sido adjunto de Marco Silva no Everton e no Watford, em Inglaterra, além do Olympiakos, na Grécia. Desempenhara iguais funções no Sporting e no Estoril.

No Al Raed, João Pedro Sousa encontra, no plantel, o internacional português Eder, herói da final do Euro 2016 para Portugal.

«Bem vindo, João Pedro, para treinar a equipa principal para o próximo período», refere o Al Raed, sem detalhar mais sobre a duração do contrato.

