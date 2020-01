O Manchester United anunciou a contratação de Bruno Fernandes.



Numa nota publicada no site oficial, os red devils informam que o internacional português assinou por cinco anos e meio com outro de opção.



Lembre-se que na passada quarta-feira Sporting e Man. United tinham fechado o negócio, faltando apenas o clube inglês chegar a acordo com o médio de 25 anos.



«A minha paixão pelo Man. United começou quando comecei a ver o Cristiano Ronaldo. Desde aí que fiquei grande fã deste enorme clube. É incrível ter a oportunidade de representar o Ma. United, trabalhei muito para este momento e apenas posso prometer que vou dar tudo para alcançarmos sucesso e troféus», disse, em citado pelo site dos britânicos.



Tudo sobre o mercado



Bruno Fernandes agradeceu ainda ao Sporting «por tudo o que fez» por ele.



«Quero agradecer ao Sporting por tudo o que fez por mim. É surreal ouvir palavras boas sobre mim de jogadores que já representaram o Man. United. Agradeço muito ao Ole [Solskjaer] e a todas as pessoas do Manchester United pela confiança demonstrada e mal posso esperar por retribuir em campo», acrescentou.



Bruno Fernandes vai ser companheiro de Diogo Dalot em Old Trafford.



🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes! — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020