Nicolas Pépé está de regresso a França para representar o Nice por empréstimo do Arsenal.



O internacional pela Costa do Marfim chegou aos «gunners» em 2019 por mais de 80 milhões de euros, mas não se afirmou em Londres. O avançado de 27 anos cumpriu 111 jogos pelos londrinos e marcou 27 golos, embora nunca tenha sido um habitual titular.



De acordo com o Arsenal, o empréstimo de Pépé não inclui qualquer opção de compra.