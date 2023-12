Pedro Caixinha renovou contrato com o Bragantino até 2025, informou o clube.



O técnico luso acrescenta um ano ao vínculo anterior (válido até 2024), confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno. O emblema brasileiro fez, de resto, uma referência à história que une Portugal e o Brasil.



«Digo ao povo Bragantino que fico», lê-se na carta assinada por Caixinha, lembrando a frase de D. Pedro IV (Rei de Portugal e primeiro imperador do Brasil) que terá dito: «Podem dizer ao povo que fico!»



Recorde-se que Caixinha conduziu o Bragantino ao sexto lugar do Brasileirão em 2023 e somou 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas.

𝑫𝒊𝒈𝒂 𝒂𝒐 𝒑𝒐𝒗𝒐 𝑩𝒓𝒂𝒈𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒊𝒄𝒐! 👨‍🏫



Pedro Caixinha renovou seu contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2025!



Vamos a eles, Mister! 🇵🇹#RedBullBragantino #ForçaInterior #Caixinha2025 https://t.co/OOBGBAaPiS pic.twitter.com/UVDcEzhQbv — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 22, 2023